جرائم إطلاق نار: 3 مصابين بطمرة ومصاب في الناصرة

أُصيب 4 أشخاص بجراح بين المتوسطة والطفيفة في جرائم إطلاق نار شهدتها مدينتا طمرة والناصرة. وشملت الإصابات ثلاثة شبان بطمرة وشابا (34 عاما) بالناصرة نُقل للمستشفى الإيطالي، فيما باشرت الشرطة التحقيق من دون توقيف مشتبهين.

أُصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة بجرائم إطلاق نار ارتُكبت في مدينتَي طمرة والناصرة.

وفي طمرة، أفاد طاقم "الزهراوي" في بيانين مقتضبين، صدرا بفارق نحو 3 ساعات، بأنه نقَل شخصا أُصيب جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في المدينة، ليؤكّد لاحقا إصابة شابين آخرين في العشرينات من عمريهما.

وبحسب الطاقم الطبي، فقد أُصيب الشخص الأول بجراح متوسطة الخطورة، فيما أُصيب الشابان الآخران بجراح وُصفت بالطفيفة، إذ أشار إلى أنهما أُصيبا في الطرف السفلي من جسديهما.

وفي ما يتعلّق بالناصرة، فقد أفاد طاقم طبيّ، بأنه تلقى بلاغا "عند الساعة 19:41 عن إصابة شخص جراء حدث عنف في الناصرة".

وذكر أن مسعفيه "يقدمون العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، وحالته متوسطة، ويعاني من إصابة نافذة (اخترقت جسده)، ويحيلونه إلى المستشفى ’الإيطالي’".

وقالت الشرطة إنها تحقق في الجرائم الثلاث من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم.