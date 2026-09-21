شفاعمرو: مصرع عبد الله أبو شاح بحادث طرق

لقي الخمسيني عبد الله محمد أبو شاح مصرعه إثر حادث طرق قرب شفاعمرو متأثرا بإصابة رأس حرجة؛ ووصلت حصيلة ضحايا الطرق بالبلاد لـ325 هذا العام، بينهم 126 عربيا، مما يشكل 41% من الضحايا بارتفاع 21% عربيا.

لقي رجل في الخمسين من عمره، مصرعه، جرّاء حادث طرق وقع قرب مدينة شفاعمرو، مساء الإثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية حادث الطرق هو عبد الله محمد أبو شاح، وهو من المدينة.

ضحية حادث الطرق عبد الله أبو شاح

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع الحادث إنه "تلقّى بلاغا عند الساعة 6:39 مساء، عن حادث طرق وقع بالقرب من شفاعمرو".

وأضاف أن مسعفيه "قدّموا العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا كان في حالة حرجة مصابًا بجرح في الرأس".

وأشار إلى أنه "تم نقله بواسطة وحدة العناية المركزة إلى المستشفى"، حيث أُقرّت وفاته بعد وقت وجيز، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

ويستدلّ من معطيات سلطة الأمان على الطرق، أن 325 شخصا، بينهم 126 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصرعهم، جرّاء حوادث الطرق التي وقعت على شوراع البلاد، خلال العام الجاري؛ وذلك بارتفاع 21% خلال الفترة الموازية من العام الماضي، بالنسبة للنواطنين العرب.

وتشكل هذه الحصيلة نحو 41% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق منذ بداية العام، في حين تبلغ نسبة المواطنين العرب من السكان نحو 21%، وفق المعطيات السكانية الإسرائيلية التي تشمل القدس المحتلة والجولان السوري المحتل؛ ما يعكس حجم الفجوة القائمة في معدلات التعرض لحوادث الطرق ونتائجها القاتلة بين المجتمع العربي وباقي السكان.