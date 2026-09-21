كفر قرع: تعليق الإضراب في مدرسة الحوارنة

أعلنت لجنة أولياء أمور مدرسة الحوارنة الابتدائية في كفر قرع، تعليق الإضراب الذي كان مقررًا اليوم الإثنين، واستئناف الدراسة كالمعتاد، وذلك عقب اجتماع مع البلدية وجولة تفقدية في المدرسة، في أعقاب احتجاجات على أوضاع النظافة.

أعلنت لجنة أولياء أمور طلاب مدرسة الحوارنة الابتدائية في كفر قرع، مساء أمس الأحد، تعليق الإضراب الذي كان مقررًا اليوم الإثنين، واستئناف الدراسة كالمعتاد، وذلك عقب اجتماع مع البلدية وجولة تفقدية في المدرسة، في أعقاب احتجاجات على أوضاع النظافة فيها.

وقالت بلدية كفر قرع، في بيان مشترك مع لجنة أولياء الأمور، إن جلسة عُقدت مساء الأحد لبحث قضية النظافة وحسم الجدل بشأنها، أعقبتها جولة تفقدية في المدرسة للاطلاع على نظافة المرافق ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وبحسب البيان، ثمّنت لجنة أولياء الأمور جهود البلدية في تنظيف المدرسة مساء الأحد، فيما أكدت البلدية مواصلة العمل ومتابعة مستوى النظافة في المدرسة.

وعلى ضوء التفاهمات التي جرى التوصل إليها، أعلنت لجنة أولياء الأمور تعليق الإضراب، ودعت الطلاب إلى العودة إلى مقاعد الدراسة اليوم الإثنين، فيما أكدت البلدية أن أبواب المدرسة مفتوحة لاستقبالهم كالمعتاد.

وكانت لجنة الأهالي المدرسية قد أعلنت، مساء الأحد، عن إضراب احتجاجي ابتداءً من صباح اليوم، وعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار مشكلة النظافة وعدم معالجتها رغم التوجهات المتكررة إلى الجهات المسؤولة.

وجاء في رسالة وجهها رئيس لجنة الأهالي المدرسية، عبد الرحمن عثامنة، إلى رئيس البلدية، المحامي فراس بدحي، أن اللجنة توجهت إلى البلدية في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري بشأن أوضاع النظافة، إلا أنه، بحسب الرسالة، لم يطرأ تغيير فعلي على الوضع.

وأشارت اللجنة إلى أن القضية طُرحت في عدة مكاتيب وجلسات ولقاءات، وأن تفاهمات ووعودًا قُطعت لمعالجتها، لكنها قالت إن المشكلة استمرت، بما في ذلك عدم تواجد عاملة النظافة خلال ساعات الدوام، وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأكدت اللجنة، في رسالتها، أن قرار الإضراب جاء بعد منح الجهات المسؤولة الوقت الكافي لمعالجة القضية من خلال الحوار والتعاون، مشددة على أن هدفها ضمان حق الطلاب في التعلم ضمن بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وليس تعطيل المسيرة التعليمية.

وفي بيان منفصل، أوضحت بلدية كفر قرع أنها اتخذت إجراءات فورية عقب تلقيها بلاغًا بشأن مشكلة النظافة، وعقدت جلسة عاجلة مع المقاول المسؤول، كما أرسلت طواقم تنظيف عملت على مدار اليوم لضمان جاهزية المدرسة.

وأضافت البلدية أن غياب عاملات النظافة جاء، وفق المعطيات التي عُرضت عليها، عقب تعرضهن لتصرفات مسيئة وشعورهن بالإهانة داخل المدرسة، ما دفعهن إلى مغادرتها.

وشددت البلدية على رفضها أي اعتداء أو إساءة أو انتقاص من كرامة عاملات النظافة، مؤكدة أنهن شريكات أساسيات في الحفاظ على صحة الطلاب وسلامة المدارس، وأنها ستتعامل بحزم ومسؤولية مع أي حادثة من هذا النوع.

وأكدت البلدية وجناح التربية والتعليم وإدارة المدرسة مواصلة متابعة الأوضاع واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب.

وصدر البيان المشترك عن رئيس البلدية، المحامي فراس بدحي، ورئيس لجنة أولياء أمور مدرسة الحوارنة، عبد الرحمن عثامنة، ورئيس لجنة أولياء الأمور المحلية، الشيخ نسيم عثامنة، ومدير جناح التربية والتعليم، الأستاذ سلطان إسماعيل.