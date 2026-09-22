اتهام شاب من شقيب السلام بـ"التحريض والتماهي مع حماس"

قدمت النيابة العامة، اليوم، لائحة اتهام ضد شاب (19 عامًا) من شقيب السلام في النقب، نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس"، على خلفية منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

قدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد الشاب ضيف الله أبو رجيلة (19 عامًا)، من سكان قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليه تهمًا تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب والتماهي حركة حماس".

تسمية

وجاء تقديم لائحة الاتهام في أعقاب تحقيق مشترك أجرته الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد توقيف أبو رجيلة قبل نحو شهر.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، نشر أبو رجيلة خلال عام 2026 عبر شبكات التواصل الاجتماعي منشورات ومحتويات قالت الأجهزة الأمنية إنها "تضمنت دعمًا للإرهاب وإشادة بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جانب دعوات لارتكاب أعمال عنف".

وقدمت النيابة لائحة الاتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع، فيما قالت الشرطة والشاباك إنهما سيواصلان ملاحقة ما وصفاه بـ"مخالفات التحريض وتقديم المتهمين إلى القضاء".