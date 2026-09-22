السجن 55 شهرا لفارس أبو الهيجاء بعد إدانته بـ"الاتصال بعميل أجنبي"

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، السجن الفعلي 55 شهرا على فارس أبو الهيجاء (32 عاما) من كوكب أبو الهيجاء، بعد إدانته بـ"الاتصال بعميل أجنبي" ضمن "تسوية ادعاء".

قضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، بالسجن الفعلي لمدة 55 شهرا على فارس أبو الهيجاء (32 عاما) من كوكب أبو الهيجاء، بعد إدانته بـ"الاتصال بعميل أجنبي"، وذلك في إطار "تسوية ادعاء" اعترف بموجبها بالتهم المنسوبة إليه.

وبحسب قرار المحكمة، "نفّذ أبو الهيجاء ست مهام لصالح العميل الأجنبي مقابل نحو 3600 دولار، تضمنت شراء أجهزة هواتف وإخفاءها، إلى جانب تصوير مواقع مختلفة، من بينها شوارع تقع بالقرب من منزل وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت".

وإلى جانب عقوبة السجن الفعلي، قضت المحكمة بسجن أبو الهيجاء لمدة 24 شهرا مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

وقالت المحكمة إن "الأفعال التي أدين بها تنطوي على احتمال كبير لإلحاق الضرر بأمن الدولة"، وشددت على "أهمية الردع في القضايا التي تتعلق بالاتصال بجهات أجنبية".