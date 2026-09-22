رهط: إصابة شاب بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود

أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة وغير مستقرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط، ونقل إلى مستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج.

أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

توثيق حادث اصطدام مركبة بعمود في رهط وإصابة شاب بجروح خطيرة

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وبحسب بيان صادر عن "نجمة داود الحمراء"، تلقى طاقم الإسعاف بلاغا عن الحادث في الساعة 06:25، وقدم العلاج للشاب في المكان، قبل أن ينقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة، إثر إصابته بجروح متعددة في أنحاء جسده.

وقال المسعف أنيس أبو دعابس، إن المركبة تعرضت لأضرار جسيمة، وإن الشاب أصيب بجروح متعددة، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية قدمت له العلاج، بما في ذلك التخدير والتنفس الاصطناعي، ثم نقلته إلى المستشفى بواسطة سيارة العناية المركزة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ظروف وقوعه للوقوف على أسبابه وتفاصيله.