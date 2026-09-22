مصرع عبد الكريم مرعي من الفريديس جراء اصطدام مركبة بدراجة

أسفر حادث اصطدام مركبة بدراجة هوائية على شارع 4 في مفرق "زخرون يعكوف"، عن مصرع راكب الدراجة بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة.

لقي عبد الكريم صبحي مرعي من الفريديس مصرعه جراء حادث اصطدام مركبة بدراجة هوائية على شارع 4 في مفرق "زخرون يعكوف".

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدم عمليات الإنعاش للضحية بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان.

الفقيد عبد الكريم مرعي

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إن "راكب الدراجة الهوائية تواجد على جانب الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض وتنفس، أجرينا له عمليات إنعاش لكن إصابته كانت حرجة واضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ووفق المعطيات الأخيرة "للسلطة الوطنية للأمان على الطرق"، فإن 327 شخصا بينهم 126 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق ودهس وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.