اعتقال موظف في مجلس الجش بشبهة زرع جهاز تنصّت في مكتب الرئيس

اعتقلت الشرطة موظفًا في المجلس المحلي في الجش، يبلغ 65 عامًا، بشبهة زرع جهاز تنصّت سري في مكتب رئيس السلطة المحلية، فيما تنظر محكمة الصلح في طبرية اليوم في طلب تمديد اعتقاله.

اعتقلت الشرطة موظفًا في المجلس المحلي في الجش، يبلغ من العمر 65 عامًا، بشبهة زرع جهاز تنصّت سري في مكتب رئيس السلطة المحلية، وفق ما أعلنت اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ خلال الأسابيع الأخيرة، عقب تلقيها شكوى من سلطة محلية في الشمال بشأن الاشتباه بوجود جهاز تنصّت داخل مكاتب المجلس.

وبحسب الشرطة، أجرى قسم مكافحة الاحتيال في لواء الشمال تحقيقًا سريًا بالتعاون مع جهات في المجلس، أسفر عن جمع أدلة عززت الشبهات ضد الموظف.

وأضافت أن أفراد الشرطة داهموا أمس مكاتب المجلس، بعد وقت قصير من انتهاء اجتماع، وألقوا القبض على الموظف، مشيرة إلى العثور بحوزته على أدلة يُشتبه في ارتباطها بعملية تركيب جهاز التنصّت.

ومن المقرر أن تطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح في طبرية تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق، الذي لا يزال جاريا.