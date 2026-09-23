النقب: اجتماع طارئ في قرية ضحية بحثًا عن سبل مواجهة خطر هدم المنازل

تعقد قرية ضحية شمال رهط في النقب، مساء اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث خطر هدم منازلها وتهجير سكانها، وسط دعوات شعبية للتضامن مع نحو 300 من سكان القرية والتمسك بحقهم في البقاء على أرضهم.

دعت اللجنة المحلية في قرية ضحية، شمال مدينة رهط في النقب جنوبي البلاد، إلى اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء عند الساعة السابعة، لبحث خطر هدم منازل القرية وتهجير سكانها.

ويقطن القرية نحو 300 شخص من عائلة أبو وادي، الذين يتمسكون بحقهم في أراضيهم التي يقولون إنهم عاشوا فيها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ عقود.

وبحسب الدعوة، يهدف الاجتماع إلى بحث سبل مواجهة خطر الهدم والتهجير، إلى جانب التأكيد على حق سكان القرية في البقاء على أرضهم والعيش فيها بأمان وكرامة.

ودعت اللجنة الأهالي والقيادات الشعبية والمنتخبين وممثلي المؤسسات واللجان الجماهيرية إلى المشاركة في الاجتماع والتضامن مع سكان القرية.

وكان قد تقرر تأجيل موعد الاجتماع إلى الساعة 19:00، بناءً على طلب أعضاء لجنة التوجيه ورئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين.

ويُعقد الاجتماع في ديوان عائلة أبو وادي، بالقرب من مسجد القرية.