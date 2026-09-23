تصريح مدعٍ ضد شابين من يافا بشبهة قتل أحمد شقرا (28 عامًا)، الذي قُتل بإطلاق نار في المدينة أواخر آب/ أغسطس الماضي، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقهما.

أعلنت الشرطة إنهاء التحقيق في جريمة مقتل الشاب أحمد شقرا (28 عامًا) من يافا، الذي قُتل بإطلاق نار في المدينة أواخر آب/ أغسطس الماضي، وتقديم تصريح مدعٍ ضد شابين في العشرينيات من العمر، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقهما.

وقُتل شقرا يوم 28 آب/ أغسطس، إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس بيافا، حيث أُصيب بجروح حرجة ونُقل إلى مستشفى "فولفسون"، قبل الإعلان عن وفاته رغم محاولات إنعاشه.

ضحية الجريمة أحمد شقرا

وبحسب الشرطة، كان شقرا يستقل دراجة هوائية في الشارع عندما وصلت إلى المكان مركبة من نوع "جيب غراند شيروكي"، ونزل منها شخص وأطلق عدة رصاصات باتجاهه، قبل أن يلوذ بالفرار.

وتولت الوحدة المركزية في لواء تل أبيب التحقيق في الجريمة، واستخدمت وسائل تكنولوجية في أعمال البحث، ما أفضى إلى اعتقال المشتبه بهما بعد ساعات من وقوع الجريمة.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهما ألقى خلال اعتقاله مسدسًا محشوًا بالذخيرة، جرى ضبطه، كما عثرت على المركبة التي يُشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة.

وأضافت أن التحقيق أفضى إلى جمع أدلة تربط المشتبه بهما بالجريمة، وقدمت بحقهما تصريح مدعٍ مع انتهاء التحقيق.

ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة خلال الأيام المقبلة لائحة اتهام ضد الشابين، إلى جانب طلب تمديد اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.