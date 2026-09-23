تصريح مدعٍ ضد مشتبه به بقتل هاشم حجيرات في شفاعمرو

قدّمت الشرطة تصريح مدعٍ ضد شاب (24 عامًا) من بير المكسور، بشبهة قتل هاشم حجيرات في شفاعمرو في آب/ أغسطس الماضي، على خلفية "نزاع بين مجموعتين إجراميتين".

من مكان الجريمة في شفاعمرو (التواصل الاجتماعي)

أعلنت الشرطة، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيق في جريمة مقتل هاشم حجيرات في مدينة شفاعمرو، والتي وقعت في 12 آب/ أغسطس الماضي، وتقديم تصريح مدعٍ ضد مشتبه به يبلغ 24 عامًا من سكان قرية بير المكسور.

وبحسب الشرطة، تولت "الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الدولية والخطيرة - ياحبال) التابعة لوحدة "لاهف 433" التحقيق في الجريمة، التي وقعت على خلفية "نزاع بين مجموعتين إجراميتين"، وفق ما ورد في بيانها.

ضحية الجريمة هاشم حجيرات

وذكرت الشرطة أن المشتبه به اعترض طريق حجيرات وأطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا داخل منطقة حرجية.

وأضافت أن المشتبه به كان بحوزته عند اعتقاله زجاجة بنزين، ويُشتبه بأنه كان يعتزم استخدامها لإحراق المركبة التي استُخدمت في تنفيذ الجريمة.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق أسفر عن جمع أدلة ضد المشتبه به، وقدمت بحقه تصريح مدعٍ تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام.