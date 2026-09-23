مصرع عامل إثر سقوط حمولة أقفاص حديدية عليه في كريات غات

لقي عامل يبلغ نحو 40 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوط حمولة من الأقفاص الحديدية عليه داخل مصنع في مدينة كريات غات، وفق ما أفادت طواقم الإسعاف.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

لقي عامل يبلغ نحو 40 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته جراء سقوط حمولة من الأقفاص الحديدية عليه، خلال حادث عمل داخل مصنع في مدينة "كريات غات".

وأفادت طواقم "اتحاد الإنقاذ" بأنها وصلت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للعامل، فيما أجريت له عمليات إنعاش بمساعدة طبيب من الاتحاد.

وأضافت الطواقم أنه رغم محاولات إنعاشه، أُعلن عن وفاته في المكان متأثرًا بالإصابات الخطيرة التي أصيب بها.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويذكر أنه لقي 52 عاملًا مصارعهم، وأصيب 467 آخرون في حوادث عمل وقعت في البلاد منذ مطلع عام 2026 وحتى اليوم، وفق معطيات وإحصاءات صادرة عن جمعية "عنوان العامل"، في ظل استمرار وقوع حوادث مميتة في مواقع العمل، ولا سيما في قطاع البناء.