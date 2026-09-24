السجن المؤبد لقاتل عبد الله سعدي من المقيبلة: قيّده بشريط لاصق وتركه يختنق حتى الموت

السجن المؤبد لمحمد صبيح من قرية كفر مصر بعد إدانته بقتل عبد الله سعدي من قرية المقيبلة قبل نحو 3 سنوات، بعدما قام وآخر بتقييد الضحية بشريط لاصق وتركاه يختنق حتى الموت.

أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد على محمد صبيح من سكان قرية كفر مصر، بعد إدانته بقتل المسن عبد الله علي سعدي (76 عامًا) من قرية المقيبلة في ظروف خطيرة، قبل نحو 3 سنوات.

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وفرضت المحكمة على صبيح، بالإضافة إلى السجن المؤبد، دفع تعويض بقيمة 258 ألف شيكل لعائلة الضحية.

الضحية عبد الله سعدي

وبحسب لائحة الاتهام، فإن صبيح وشخصا آخر اقتحما منزل سعدي في ساعة متأخرة من الليل، وقيّداه بشريط لاصق، ثم لفّ صبيح الشريط حول رأسه، ما أدى إلى سدّ مجرى تنفسه. وكان الاثنان يبحثان عن خزنة في المنزل، وسرقا أموالًا ومجوهرات، ومكثا في المكان نحو 50 دقيقة.

وبعد ذلك، غادر الاثنان المنزل وتركا الضحية سعدي مقيّدًا، ما أدى إلى اختناقه ووفاته، فيما لا تزال محاكمة المتهم الآخر مستمرة.

وفي سياق متصل، أُدين شاب آخر من سكان قرية كفر مصر بالتخطيط لعملية السطو، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، علمًا أنه لم يكن حاضرًا في المنزل أثناء تنفيذ عملية السطو، لكنه كان يعرف الضحية سعدي مسبقًا، وكان قد زاره في منزله قبل يوم من جريمة القتل.