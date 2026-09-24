21 يومًا تفصلها عن الهدم.. تحرك عاجل في الطيبة لإنقاذ بيوت مهددة

بحثت بلدية الطيبة، مساء أمس الأربعاء، سبل وقف أوامر هدم بيوت في المنطقة الغربية للمدينة، وسط تحذيرات من تنفيذها خلال 21 يومًا.

من جلسة بلدية الطيبة، أمس (إعلام بلدية الطيبة)

عقدت بلدية الطيبة، مساء أمس الأربعاء، جلسة طارئة لبحث قضية عشرات البيوت المهددة بالهدم في المنطقة الغربية للمدينة، بينها بيوت تابعة لعائلة أبو حجاج وعائلات أخرى، والمقامة بالقرب من مدينة قلنسوة على أراضٍ تقع ضمن نفوذ بلدية الطيبة.

وجاءت الجلسة في ظل تحذيرات من تنفيذ أوامر هدم في المنطقة خلال فترة زمنية قريبة، وسط مساعٍ للبحث عن مسارات قانونية وتخطيطية من شأنها وقف قرارات الهدم وحماية أصحاب المنازل.

وبحسب البلدية، جرى خلال الجلسة استعراض الإجراءات والمسارات القانونية والمهنية المتاحة للتعامل مع القضية، إلى جانب بحث إمكانات العمل أمام الجهات المختصة بهدف إيجاد حلول تتيح الحفاظ على البيوت وحقوق أصحابها.

وأكد رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، وقوف البلدية إلى جانب أصحاب البيوت المهددة بالهدم، مشيرا إلى أن البلدية ستسخر طواقمها المهنية والهندسية والقانونية، وستعمل مع الجهات المختصة من أجل الدفع باتجاه حلول مناسبة للقضية.

تحذيرات من تنفيذ الهدم

وكان المحامي شعاع مصاروة منصور، رئيس بلدية الطيبة السابق، قد حذر أمس من قرب تنفيذ أوامر هدم في المنطقة الغربية للمدينة.

وقال مصاروة منصور، في بيان أصدره أمس، إن "وحدة الهدم القطرية قامت اليوم بتوزيع أوامر موعد هدم حي كامل غربي الطيبة، في المنطقة المحاذية لقلنسوة"، مضيفا أن "الهدم سوف ينفذ خلال 21 يوما من اليوم".

وأشار إلى أن الحديث يدور عن "حي عائلة أبو حجاج" الواقع غربي الطيبة، معتبرا أن السكان يواجهون أوضاعا صعبة في ظل ما وصفه بعدم تلقيهم المساعدة الكافية من السلطة المحلية.

وأضاف مصاروة منصور أن "المواطنين العزل يتذمرون ويشكون من عدم تلقيهم أية مساعدة أو تجاوب من السلطة المحلية، للأسف"، مضيفا: "قلناها ونكررها: بلد دون رؤية وتطوير وتقديم حلول هندسية للتخطيط والبناء مصيره الدمار الحتمي".

مخطط المنطقة الغربية

في المقابل، يربط رئيس بلدية الطيبة، يحيى حاج يحيى، معالجة قضايا البناء والتخطيط في المنطقة الغربية بمخطط واسع للمنطقة، قال إن البلدية قطعت فيه خطوة جديدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال حاج يحيى إن أغلبية أعضاء المجلس البلدي صوتت لصالح التوصية بإيداع مخطط المنطقة الغربية للطيبة لدى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بعد "سنوات من التأخير والجمود"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن المخطط يمتد على مساحة تقدر بنحو 1,340 دونما، ويشمل نحو 9 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى نحو 150 ألف متر مربع مخصصة للتجارة والتشغيل، إلى جانب منتزه ومساحات عامة وبنى تحتية.

واعتبر حاج يحيى أن إيداع المخطط يشكل خطوة باتجاه استكمال إجراءات المصادقة عليه، وقال إن البلدية تتوقع الوصول إلى المصادقة النهائية خلال الأشهر المقبلة، بما يفتح المجال، وفق قوله، أمام إصدار تراخيص البناء.

وربط رئيس البلدية بين تطوير المنطقة وبين حماية أراضي الطيبة، في ظل المخططات القطرية المختلفة، وقال إن المخطط يشكل أيضا "خطوة إستراتيجية لحماية أراضي الطيبة"، في إشارة إلى مخططات قال إنها قد تمس بمئات الدونمات من أراضي المدينة.

وأكد أن هدف البلدية هو "تطوير الطيبة، وتوفير السكن وفرص العمل لأهلنا، والحفاظ على أرضنا وحقوقنا".

أزمة مستمرة بين البناء وغياب التخطيط

وتأتي قضية البيوت المهددة بالهدم في المنطقة الغربية للطيبة في سياق أوسع من أزمة التخطيط والبناء التي تواجه البلدات العربية، حيث يعيش أصحاب منازل في عدد من المناطق في ظل خطر الهدم بسبب غياب الخرائط الهيكلية التفصيلية أو عدم إقرارها، الأمر الذي يحد من إمكانات الحصول على تراخيص بناء قانونية.

وفي حالة المنطقة الغربية للطيبة، تتقاطع قضية البيوت المهددة بالهدم مع المخطط الذي تعمل البلدية على دفعه، والذي يفترض أن يوفر، في حال إقراره، إطارا تخطيطيا واسعا للسكن والتجارة والتشغيل والبنية التحتية.

وفي الوقت الذي تقول فيه البلدية إنها تعمل على دفع المخطط وتوفير حلول تخطيطية طويلة الأمد، يواجه أصحاب البيوت المهددة بالهدم خطر تنفيذ الأوامر قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة.

وتبقى إمكانية وقف أوامر الهدم مرتبطة بالإجراءات القانونية والتخطيطية التي ستتخذها البلدية وأصحاب البيوت أمام الجهات المختصة، وبمدى التقدم في المخطط المقترح للمنطقة الغربية.