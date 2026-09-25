أهال من قلنسوة والطيبة يتظاهرون تنديدا بأوامر إخلاء وهدم منازل

وقفة احتجاجية بمشاركة أهال من قلنسوة والطيبة والمثلث الجنوبي، تنديدا بأوامر هدم وإخلاء منازل تؤوي نحو 10 عائلات يصل عدد أفرادها الى نحو 60 شخصا بينهم كبار وصغار بالسن ومرضى ونساء.

جانب من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

شارك العشرات من أهالي مدينة قلنسوة والطيبة والمثلث الجنوبي، الجمعة، في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في مدينة قلنسوة احتجاجًا على أوامر الإخلاء والهدم لمنازل في المدينتين.

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ونظمت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من اللجان الشعبية في كل من الطيبة وقلنسوة والطيرة، ولجنة المتابعة العليا.

ويطالب الأهالي بإلغاء أوامر الهدم بحق المنازل التي تسكن بها العائلات منذ عقود، ويرون أن أوامر الهدم هذه بمثابة انتقام من المجتمع العربي.

ورفع الأهالي لافتات تطالب بوقف هدم المنازل العربية، إذ كتب على بعض منها "نريد تخطيط وبناء ومش هدم ودمار"، "وحدة حقيقية ضد الهدم"، "لا لهدم البيوت".

ويتهدد الهدم منازل تؤوي نحو 10 عائلات من الطيبة وقلنسوة، ويصل عدد أفرادها الى نحو 60 شخصا بينهم كبار وصغار بالسن ومرضى ونساء.