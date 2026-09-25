مقتل شاب من طمرة بجريمة إطلاق نار في كابول

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة كابول عن مقتل شاب (25 عاما) من طمرة جراء إصابته بجراح خطيرة، لترتفع حصيلة الضحايا العرب هذا العام إلى 164 قتيلا وقتيلة.

قتل الشاب محمد سامر ياسين (22 عاما) من مدينة طمرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة كابول، مساء الجمعة؛ لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 164 قتيلا.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

الضحية محمد ياسين

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

164 قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 164 قتيلًا وقتيلة، في ظل استمرار تفشي الجريمة المنظمة وتصاعد حالة انعدام الأمن.

وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار استُخدم في غالبية جرائم القتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي الحصيلة المتصاعدة في ظل استمرار جرائم العنف في البلدات العربية، وسط مخاوف متزايدة في المجتمع العربي وغياب مؤشرات على تراجعها.