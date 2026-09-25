مصرع رجل عربي و5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق في الأغوار

أسفر حادث طرق وقع بين 4 مركبات على شارع 90 بمنطقة الأغوار، عن مصرع رجل عربي من الشمال وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.

من مكان الحادث (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

لقي رجل عربي من الشمال مصرعه وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، جراء حادث طرق وقع بين 4 مركبات على شارع 90 بمنطقة الأغوار، مساء الجمعة.

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ووصلت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقرت وفاة أحد المصابين (60 عاما) جراء إصابته بجراح خطيرة، وقدمت العلاجات الأولية لرجلين (60 و40 عاما) وصفت حالتهما بالخطيرة، وقد عانيا من إصابات في الرأس والبطن.

كما قدمت العلاجات الأولية لشاب (30 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة وعانى من إصابات في البطن، بالإضافة إلى مصابين اثنين وصفت حالتهما بالطفيفة.

ونقل المصابان بحالة خطيرة بواسطة مروحية، فيما نقل المصابون الآخرون بسيارات العلاج المكثف، إلى مستشفى هداسا عين كارم لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المكان.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" الأخيرة، أن 334 شخصا بينهم 129 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد منذ مطلع العام.