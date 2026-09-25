مصرع شاب من أم الفحم في حادث عمل في الخضيرة

يأتي الحادث في ظل استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث العمل في البلاد، وسط انتقادات متواصلة بشأن إجراءات السلامة والرقابة في مواقع العمل، ولا سيما في القطاعات ذات معدلات الخطورة المرتفعة.

لقي الشبا محمد عدنان هاني الشيخ زيد الكيلاني (22 عاما) من مدينة أم الفحم في منطقة المثلث الشمالي مصرعه، فجر الجمعة، إثر تعرضه لإصابات بالغة أثناء عمله في مصنع بمدينة الخضيرة، فيما أعلنت طواقم الإسعاف وفاته في مكان الحادث.

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وقال متحدث باسم نجمة داود الحمراء إن بلاغا وصل إلى مركز الطوارئ (101) في منطقة الشارون عند الساعة 3:05 فجرا، حول إصابة عامل داخل مصنع في الخضيرة.

المرحوم محمد عدنان زيد الكيلاني (فيسبوك)

وأضاف أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان ووجدت العامل مصابًا بجروح خطيرة في أنحاء جسده، دون علامات حياة، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، قبل إعلان وفاته في موقع الحادث.

وقالت طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث إن المشهد كان صعبا للغاية، موضحا أن العامل أصيب خلال عمله وتعرض لإصابات بالغة، وكان فاقدا للوعي ولا نبض لديه ولا يتنفس، مشيرا إلى أن خطورة إصاباته حالت دون إمكانية إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما جرى إبلاغ ممثلي وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن الصناعة والتجارة والتشغيل، وفقًا للإجراءات المتبعة.

وبحسب معطيات وإحصاءات جمعية "عنوان العامل"، لقي 53 عاملا مصرعهم وأصيب 467 آخرون في حوادث عمل في البلاد منذ مطلع عام 2026 وحتى اليوم، في ظل استمرار وقوع حوادث مميتة في مواقع العمل، ولا سيما في قطاع البناء.