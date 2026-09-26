حيفا: مقتل امرأة من دير حنا طعنا واعتقال زوجها والشرطة تحقق بعدة اتجاهات

تحقق الشرطة في ظروف مقتل امرأة من دير حنا في حيفا بعد نقلها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة جراء تعرضها للطعن، وقد أعلنت اعتقال زوجها من القدس للتحقيق وفحص كافة الاتجاهات ونقل جثمان المرأة إلى معهد الطب الشرعي.

قتلت امرأة من بلدة دير حنا في منطقة البطوف جراء تعرضها للطعن في مدينة حيفا ليل الخميس - الجمعة، فيما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت زوجها وتحقق في عدة اتجاهات.

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وبحسب التفاصيل التي أوردتها الشرطة، فإن المرأة نقلت من أحد شوارع حيفا إلى مستشفى "رمبام" في المدينة وهي بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتها.

ووصلت عناصر الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الوفاة، واعتقلت زوجها (28 عاما) من سكان القدس للتحقيق في ما إذا كان ضالعا في وفاتها.

وبحسب ما جاء في بيان الشرطة، فإنها تقوم بفحص كافة الاتجاهات خلال التحقيق، بما فيها إمكانية أن تكون المرأة قد طعنت نفسها.

فيما نقل جثمان المرأة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير من أجل كشف ملابسات الوفاة.