غرق 3 شبان من النقب في بحر عسقلان: إنقاذ اثنين والبحث عن الأخير

إنقاذ شابين من النقب تعرضا للغرق في بحر عسقلان، فيما تجري عمليات بحث بمشاركة متطوعين وغواصين وطواقم إنقاذ عن شاب ثالث إثر فقدان آثاره في البحر.

من مكان غرق الشبان في بحر عسقلان (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

تعرض 3 شبان عرب من منطقة النقب للغرق في بحر عسقلان مساء، الجمعة، إذ جرى إنقاذ اثنين منهم بينما لا يزال الأخير مفقودا وتجري عمليات بحث عنه.

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وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن حالة أحد الشابين اللذين جرى إنقاذهما وصفت بالخطيرة وكان فاقدا للوعي، بينما وصفت حالة الآخر بالطفيفة، وجرى نقلهما إلى مستشفى "برزيلاي" لتلقي العلاج.

وأفيد بأن متطوعين وغواصين وطواقم إنقاذ شرعوا بأعمال البحث عن الشاب الثالث المفقود في مياه البحر.

وقال مضمد من أفراد الطاقم الطبي "وصلنا مع مركبة إسعاف إلى مواقع من الصعب الوصول إليها، إذ رأينا شابا (24 عاما) جرى تخليصه من المياه وهو على الشاطئ وفاقد للوعي، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف مع فتى (17 عاما) بحالة طفيفة".

وأضاف "أبلغونا بأن هناك مفقودا في المياه، فيما تستعد طواقم الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية وفقا للحاجة".