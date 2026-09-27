بعد نحو 9 أشهر.. اعتقال مشتبه به بقتل أب وابنه من يافة الناصرة

اعتقلت الشرطة شابًا من يافة الناصرة للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل خالد محاجنة وابنه مجد في الناصرة أواخر العام الماضي، ومددت المحكمة توقيفه حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، شابًا (29 عامًا) من يافة الناصرة، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الأب وابنه، خالد ومجد محاجنة، التي وقعت في مدينة الناصرة أواخر العام الماضي.

وأفادت الشرطة بأن الوحدة المركزية في لواء الشمال نفذت الاعتقال في ختام تحقيق سري ومعقد، فيما مددت محكمة الصلح في الناصرة توقيف المشتبه به حتى الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لاستكمال التحقيق.

وكان خالد محاجنة (49 عامًا) وابنه مجد (20 عامًا) قد قُتلا بإطلاق نار في حي الكروم بمدينة الناصرة، مساء 20 كانون الأول/ ديسمبر 2025، بعد أن تعرضا لإطلاق نار في الجزء العلوي من جسديهما.

ووفق ما أفادت به عائلة الضحيتين لـ"عرب 48" في حينه، كان الأب وابنه قد توجها إلى لقاء بهدف إنهاء خلاف عادي، قبل أن يتعرضا لإطلاق النار. وقالت العائلة إن الجريمة وقعت بصورة مفاجئة ودون مؤشرات مسبقة على أن الخلاف قد يتطور إلى جريمة قتل.

وأعلنت الشرطة عقب الجريمة العثور على أسلحة اشتبهت باستخدامها فيها، من دون الإعلان آنذاك عن اعتقال مشتبه بهم.

وكانت جريمة قتل خالد ومجد محاجنة قد رفعت، في حينه، حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2025 إلى 247 قتيلًا، بحسب معطيات نشرها "عرب 48". وأشارت المعطيات حينها إلى أن 205 من الضحايا قتلوا بإطلاق النار، فيما كان 122 منهم دون سن الثلاثين، بينهم سبعة أطفال دون سن 18 عامًا.

وتأتي التطورات الجديدة بعد نحو تسعة أشهر على الجريمة التي هزت يافة الناصرة والناصرة، فيما تواصل الشرطة تحقيقها في ملابساتها.