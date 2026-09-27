عرب الشبلي: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في قرية عرب الشبلي عن إصابة شاب (21 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية عرب الشبلي، ليل السبت – الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابات نافذة في جسده.

ونقل المصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج وهو بحالة خطيرة ومستقرة.

وقال براميديك ومضمد من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان جرى توجيهنا إلى المصاب الذي تواجد على الأرض بعدما كان ضالعا في حادثة عنف".

وأضافا "قدمنا له العلاجات الأولية التي تضمنت وقف النزيف وتقديم الأدوية، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.