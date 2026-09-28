مسيرة قطرية لزيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى السبت المقبل

تنطلق يوم السبت المقبل، 3 تشرين الأول/ أكتوبر، مسيرة قطرية لزيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية لهم، تبدأ من جت في المثلث، مرورًا بعدد من البلدات العربية، وتختتم في عرابة، حيث تنظم المسيرة المركزية لإحياء الذكرى.

زيارة ضريحي شهيدي هبة القدس والأقصى في سخنين، 4 تشرين الأول 2025 (أرشيف "عرب 48")

تنظم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يوم السبت، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مسيرة قطرية لزيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء، تنطلق من قرية جت في المثلث وتختتم في مدينة عرابة، حيث تقام المسيرة المركزية لإحياء الذكرى.

ويأتي تنظيم المسيرة ضمن الفعاليات السنوية لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، وبالتنسيق مع السلطات المحلية العربية وممثلي عائلات الشهداء واللجان الشعبية المحلية.

وتبدأ الجولة عند الساعة 8:30 صباحًا من ضريح الشهيد قرب مدخل جت، ثم تنتقل عند الساعة 9:30 إلى أم الفحم، حيث يكون التجمع عند مدخل شارع الأقواس في حي عين النبي.

تصميم لشهداء هبة القدس والأقصى أعدّه "عرب 48" العام الماضي

وفي الساعة 10:30، تتوجه المسيرة إلى ضريح الشهيد في معاوية، قبل الانتقال إلى الناصرة عند الساعة 12:00 ظهرًا، حيث تقام وقفة عند النصب التذكاري للشهداء عند مدخل المدينة من جهة الحي الشرقي/ الشارع الالتفافي.

وتتواصل الزيارات في كفر كنا عند الساعة 12:30 ظهرًا، عند النصب التذكاري للشهداء في المدخل الشمالي للبلدة، ثم في كفر مندا عند الساعة 1:30، عند النصب التذكاري للشهيد في مدخل القرية.

ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى سخنين عند الساعة 2:30 بعد الظهر، حيث يكون التجمع عند النصب التذكاري للشهداء، ثم إلى عرابة عند الساعة 3:00، لزيارة أضرحة الشهداء.

وتنطلق المسيرة المركزية القطرية في عرابة عند الساعة 4:00 بعد الظهر من أمام المسجد القديم في شارع ظاهر العمر، على أن تختتم في ساحة المدرسة قرب النصب التذكاري للشهداء، عند المدخل الغربي - الشمالي للمدينة.

وأوضحت لجنة المتابعة أن البرنامج القطري لزيارة الأضرحة والنصب التذكارية يأتي بمعزل عن الزيارات والمسيرات المحلية، التي يشارك فيها قيادات وممثلو الأحزاب والحركات السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب ممثلي عائلات الشهداء.

وأشارت إلى أن المواعيد المحددة تقريبية، وقد تطرأ عليها تغييرات بسبب حركة السير والتنقل بين البلدات وعوامل أخرى.

ودعت لجنة المتابعة رؤساء السلطات المحلية العربية في البلدات المعنية إلى التنسيق مع ممثلي عائلات الشهداء واللجان الشعبية المحلية، ودعوتهم للمشاركة، إلى جانب إعداد أكاليل الزهور لوضعها على أضرحة الشهداء والنصب التذكارية باسم لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.