مصرع رجل وإصابة اثنين في حادث طرق بالنقب

لقي رجل في نحو الثلاثين من عمره مصرعه، اليوم، في حادث طرق بين مركبتين على شارع 232 جنوبي البلاد، فيما أصيب رجلان آخران بجروح متوسطة ونُقلا إلى المستشفى.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي رجل يبلغ نحو 30 عامًا مصرعه، اليوم الإثنين، إثر حادث طرق وقع بين مركبتين على شارع 232 قرب مفترق "إيفيم"، في منطقة النقب الغربي، جنوبي البلاد.

وأفادت خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وعثرت على الرجل داخل إحدى المركبتين، وقد كان فاقدًا للوعي ولا يحمل علامات حياة، ويعاني إصابات بالغة ومتعددة في أنحاء جسده. وأجرت الطواقم فحوصات طبية ومحاولات لإنقاذه، قبل أن تقر وفاته في المكان.

كما قدمت الطواقم العلاج الطبي لرجلين آخرين، في الأربعينيات من العمر، وصفت حالتهما بالمتوسطة، ونقلتهما إلى مستشفى "برزيلاي" لاستكمال العلاج.

وقال المسعفان في "نجمة داود الحمراء"، أريئيل إلباز وآدم غوستافو، إنهما وصلا إلى مكان الحادث وشاهدا مركبة محطمة تعرضت لأضرار جسيمة، فيما كان الرجل الثلاثيني عالقًا داخلها، فاقدًا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني إصابات بالغة.

وأضافا أنه خلال عمليات تخليصه من المركبة، أجريت له الفحوصات الطبية، لكن خطورة إصاباته حالت دون إنقاذه، فيما جرى تقديم العلاج لرجلين آخرين ونقلهما إلى المستشفى بحالة متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.