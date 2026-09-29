البنزين يقفز إلى 8.27 شيكل للتر بدءًا من الخميس

ترتفع أسعار البنزين بـ52 أغورة للتر اعتبارًا من الخميس، ليصل سعر لتر بنزين 95 أوكتان إلى 8.27 شيكل، في أعلى مستوى منذ مطلع أيلول/ سبتمبر.

ترتفع أسعار الوقود في البلاد اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء - الخميس، الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بـ52 أغورة للتر، ليصل السعر الأقصى للتر البنزين من نوع 95 أوكتان في الخدمة الذاتية إلى 8.27 شيكل، مقارنة بـ7.75 شيكل حاليًا.

وتبلغ نسبة الارتفاع نحو 6.7%، فيما تبقى الإضافة مقابل الحصول على الخدمة الكاملة دون تغيير، عند 26 أغورة للتر.

ويأتي ارتفاع الأسعار رغم استمرار سريان خفض ضريبة المحروقات (البلو) الذي دفع به وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

وكان سعر البنزين قد بلغ في مطلع أيلول/ سبتمبر 8.25 شيكل للتر، وهو أعلى سعر يسجّل منذ 14 عامًا، قبل أن يجري في 7 أيلول خفض ضريبة المحروقات، ما أدى إلى تراجع السعر بـ50 أغورة إلى 7.75 شيكل للتر.

وكان خفض الضريبة قد أُقرّ كإجراء مؤقت حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة أعاد سعر البنزين إلى مستوى أعلى من ذلك المسجل في مطلع أيلول، وبفارق أغورتين للتر.

ووفقًا لوزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، يعود السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع بنحو 13% في سعر البنزين بالأسواق العالمية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من تضرر إمدادات النفط والاستقرار في سوق الطاقة العالمي.

وبالتوازي، ارتفع سعر الدولار بنحو 3% مقابل الشيكل، وهو ما ساهم أيضًا في دفع أسعار الوقود في البلاد إلى الارتفاع.

وسيبلغ مكوّن سعر البنزين العالمي من السعر الذي يدفعه المستهلك في تشرين الأول/ أكتوبر نحو 3.13 شيكل للتر، بزيادة قدرها 44 أغورة مقارنة بالتحديث السابق.

أما ضريبة المحروقات (البلو) فستبلغ نحو 3.23 شيكل للتر، فيما سيبلغ مكوّن ضريبة القيمة المضافة (ضريبة الـVAT) نحو 1.26 شيكل، بزيادة قدرها 8 أغورات.

وبذلك تشكل ضريبة المحروقات وضريبة القيمة المضافة معًا نحو 54% من السعر الذي يدفعه السائق في محطة الوقود.