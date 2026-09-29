سخنين تستعد لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارة لأهالي الشهداء ومسيرة إلى عرابة

تستعد مدينة سخنين لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، السبت المقبل، ببرنامج من الفعاليات يبدأ بزيارة بيوت الشهداء ووضع الأكاليل على أضرحتهم، وينتهي بالمشاركة في المسيرة المركزية في عرابة.

تستعد مدينة سخنين لإحياء الذكرى السادسة والعشرين لهبة أكتوبر، يوم السبت الموافق 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، من خلال برنامج من الفعاليات تنظمه بلدية سخنين واللجنة الشعبية، بمشاركة الأهالي والوفود الشعبية والجماهيرية.

وعقدت البلدية واللجنة الشعبية اجتماعًا تحضيريًا لبحث برنامج إحياء الذكرى، الذي يتضمن عددًا من المحطات، بينها زيارة بيوت عائلات الشهداء، ووضع الأكاليل على أضرحتهم، والمشاركة في المسيرة المركزية التي ستنطلق من مدينة عرابة.

وبحسب البرنامج المعلن، تبدأ الفعاليات في الساعة التاسعة صباحًا، بالتجمع في ساحة بلدية سخنين والانطلاق لزيارة بيوت أهالي الشهداء في المدينة.

وفي الساعة العاشرة والنصف، يتجمع المشاركون عند النصب التذكاري في سخنين لوضع الأكاليل على أضرحة شهداء المدينة.

وفي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، تصل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى النصب التذكاري، حيث تضع الأكاليل على أضرحة الشهداء.

وعند الساعة الثالثة، يتجمع المشاركون في ساحة البلدية، ثم تنطلق مسيرة شعبية سيرًا على الأقدام باتجاه مدينة عرابة، للانضمام إلى الوفود المشاركة في المسيرة المركزية.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة المركزية لإحياء ذكرى هبةالقدس والأقصى من مدينة عرابة عند الساعة الرابعة عصرًا، بمشاركة الجماهير والوفود من مختلف البلدات العربية.

ودعت بلدية سخنين واللجنة الشعبية أهالي المدينة إلى المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى، تخليدًا لذكرى الشهداء والحفاظ على الذاكرة الجماعية.

وقالت بلدية سخنين إن المشاركة في فعاليات الذكرى تعبر عن الوفاء للشهداء، مؤكدًة أن "سخنين وفية لشهدائها، وذاكرة هبة القدس والأقصى باقية".