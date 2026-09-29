مصرع سائق من دير حنا إثر اصطدام مركبته بحصان قرب عيلبون

وصلت طواقم "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، حيث أجرت الفحوصات اللازمة، قبل أن تعلن وفاة السائق في موقع الحادث.

مكان الحادث الذي وقع فجر اليوم عند عيلبون (الإسعاف)

لقي رجل يبلغ من العمر 30 عاما، فجر الثلاثاء، مصرعه إثر اصطدام مركبته، على ما يبدو، بحصان على شارع 65 قرب بلدة عيلبون في الجليل الأعلى.

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وضحية حادث الطرق قرب عيلبون هو الشاب سامر رباح من دير حنا.

ضحية الحادث سامر رباح

وورد بلاغ إلى مركز "نجمة داود الحمراء"، عند الساعة 5:57 صباحًا، حول حادث اصطدام مركبة بحصان على شارع 65 قرب عيلبون.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان، حيث عثرت على سائق يبلغ نحو 30 عاما داخل المركبة، فاقدا للوعي ولا تظهر عليه علامات الحياة، وأعلنت وفاته في موقع الحادث.

وقال طاقم الإسعاف الذي وصل مكان الحادث إن السائق كان مصابا بجروح بالغة، مشيرا إلى أن الطواقم أجرت الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن خطورة إصاباته حالت دون إنقاذه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.