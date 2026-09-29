55 ضحية في حوادث العمل منذ مطلع العام.. وفاة شاب من عرعرة النقب

لقي 55 عاملًا مصارعهم وأصيب 479 آخرون في حوادث عمل في البلاد منذ مطلع عام 2026، وفق معطيات جمعية "عنوان العامل".

لقي 55 عاملًا مصارعهم وأصيب 479 آخرون في حوادث عمل في البلاد منذ مطلع عام 2026، بحسب معطيات جمعية "عنوان العامل"، وذلك في ظل استمرار الحوادث المميتة، ولا سيما في قطاع البناء.

وكان الشاب هشام إبراهيم أبو شلظم من عرعرة النقب قد توفي، أمس الإثنين، متأثرًا بإصابته الخطيرة إثر حادث عمل وقع في ورشة بناء ببلدة "كريات عكرون".

ضحية الحادث هشام أبو شلظم

وكان طاقم "نجمة داود الحمراء" قد تلقى، عند الساعة 12:23، بلاغًا عن إصابة عامل في ورشة بناء بكريات عكرون. وعند وصول الطواقم الطبية إلى المكان، عثرت على العامل فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني إصابات بالغة في أنحاء جسده.

وأجرت الطواقم عمليات إنعاش مطولة وقدمت له العلاج المنقذ للحياة، قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى "كابلان" في مدينة رحوفوت، حيث أُعلن لاحقًا عن وفاته رغم محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما جرى إبلاغ ممثلي وزارة الاقتصاد، المسؤولة عن الصناعة والتجارة والتشغيل، وفقًا للإجراءات المتبعة.