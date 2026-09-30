الشرطة تفرض مخالفات لمسجدين في النقب بذريعة "الضوضاء غير العادية"

في خطوة أثارت الانتباه إلى آليات الرقابة على المساجد ومكبرات الصوت في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، حررت الشرطة مخالفتين لمسجدين في حورة وتل السبع، بذريعة "تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به قانونيًا".

وقالت الشرطة إن قوات من محطة "هعياروت" والشرطة البلدية في تل السبع، بمشاركة قوات من "الحرس الوطني" التابع لـ"حرس الحدود"، نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات فحص في أعقاب شكاوى بشأن "ضوضاء غير عادية".

وبحسب بيان الشرطة، "أجريت قياسات لمستوى الصوت في عدد من المواقع، وتبين في حالتين أن مستوى الضوضاء تجاوز، وفق القياسات التي أجرتها الشرطة، الحد المسموح به قانونيًا".

وعلى إثر ذلك، فرضت الشرطة مخالفتين بدعوى التسبب بـ"ضوضاء غير معقولة"، وطالبت المسؤولين عن مكبرات الصوت بخفض مستوى الصوت والالتزام بالتعليمات القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه حضور الشرطة وأجهزة الأمن في البلدات العربية بالنقب، ما يطرح تساؤلات حول طريقة تطبيق أنظمة الضوضاء على المساجد ومكبرات الصوت فيها. كما تفتح هذه الإجراءات نقاشًا حول ما إذا كانت هذه الأنظمة تُطبّق بالمعايير ذاتها في مختلف البلدات والأماكن العامة، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال مقارنة الحالات المماثلة والمعطيات المتاحة.