كفر قرع تستضيف مؤتمرًا طارئًا لمواجهة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية

تستعد كفر قرع لاستضافة مؤتمر طارئ يسلّط الضوء على تصاعد التحريض والعنصرية ضد الطواقم الطبية العربية، في ظل دعوات لتوحيد الجهود لحماية العاملين في جهاز الصحة والتصدي لمحاولات استهدافهم على خلفية هويتهم.

وقفة احتجاجية ضد العنف في مستشفى الناصرة الإنجليزي (أرشيف "عرب 48")

تستضيف مدينة كفر قرع، يوم الأحد المقبل، مؤتمرًا طارئًا لبحث سبل مواجهة التحريض والعنصرية التي تستهدف الطواقم الطبية العربية، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة مهنية آمنة للعاملين في جهاز الصحة.

ويُعقد المؤتمر في المركز الجماهيري الحَوّارنة، عند الساعة السابعة مساءً، تحت عنوان "لن نسمح للتحريض بأن يضرّ بمنظومة الصحة"، بمبادرة من منتدى النهوض بالصحة في المجتمع العربي، وبمشاركة عدد من المؤسسات والمبادرات، من بينها جمعية الأطباء العرب في النقب، "المعاطف البيضاء"، "لا صحة نفسية دون ديمقراطية"، و"إسرائيل صحية"، إلى جانب بلدية كفر قرع.

ويتناول المؤتمر تصاعد مظاهر التحريض والعنصرية ضد الأطباء والطواقم الطبية العربية، وانعكاساتها على العاملين في الجهاز الصحي وعلى قدرتهم على أداء دورهم المهني والإنساني في ظل بيئة آمنة ومحترمة.

ويتضمن البرنامج محاضرة تقدمها رماح مفيد، مسؤولة المحتوى في "فيك ريبورتر"، بعنوان "من يقف وراء التحريض ضد الأطباء العرب على شبكات التواصل؟"، إلى جانب كلمات لعدد من الشخصيات التي تشغل مناصب طبية قيادية في البلاد.

وبحسب الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود في مواجهة التحريض والعنصرية، وتعزيز مكانة الطواقم الطبية العربية، وترسيخ قيم الشراكة والاحترام والمساواة داخل منظومة الصحة.

ودعت الجهات المنظمة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل مسبقًا عبر الرابط المخصص، وذلك لأغراض التنظيم والاستعداد وفق عدد المشاركين.

ويُعقد المؤتمر يوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، في المركز الجماهيري الحَوّارنة بمدينة كفر قرع، عند الساعة 19:00.