كل الاستطلاعات في مكان واحد... "عرب 48" يطلق منصة انتخابية تفاعلية

يطلق "عرب 48" منصة تفاعلية تجمع جميع استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية الحالية، وتتيح متابعة متوسط النتائج، وتوزيع المقاعد على المعسكرات، والعودة إلى أي استطلاع بحسب التاريخ أو وسيلة الإعلام، مع تحديث متواصل حتى موعد الانتخابات.

مع تبقي 27 يومًا على الانتخابات الإسرائيلية، أطلق موقع "عرب 48" منصة تفاعلية مخصصة لمتابعة استطلاعات الرأي، تتيح للقارئ الاطلاع في مكان واحد على نتائج الاستطلاعات التي تنشرها القنوات والمواقع والصحف الإسرائيلية، ومتابعة تغير الخريطة الانتخابية طوال الحملة.

يمكن الوصول إلى المنصة عبر صفحة "استطلاعات الرأي" في موقع "عرب 48".

وتجمع المنصة جميع استطلاعات الانتخابات الحالية منذ بدء الحملة، مع تحديثها عند صدور أي استطلاع جديد، بما يتيح قراءة المشهد بعيدًا عن نتيجة استطلاع منفرد أو التقلبات الآنية بين وسيلة إعلام وأخرى.

ولا تكتفي المنصة بعرض أحدث الاستطلاعات، بل تحسب بصورة متجددة متوسط نتائج الاستطلاعات بعد إدخال كل استطلاع جديد، ما يمنح القارئ صورة أوسع عن اتجاهات الأحزاب وتحولات قوتها خلال السباق الانتخابي.

وتتيح الأداة كذلك الرجوع إلى أي استطلاع سابق بحسب التاريخ أو القناة أو وسيلة الإعلام، ومقارنة النتائج ومتابعة مسار كل حزب عبر الزمن من خلال عرض بصري يسهل قراءة التغيرات بين استطلاع وآخر.

كما تقدم المنصة توزيع المقاعد بحسب المعسكرات السياسية، بما يشمل ائتلاف نتنياهو، وأحزاب المعارضة، والقوائم العربية، إلى جانب الأحزاب التي لم تحسم تموضعها ضمن أي من المعسكرات.

وتتحدث البيانات تلقائيًا مع إضافة الاستطلاعات الجديدة، بحيث يستطيع القارئ الانتقال بين الصورة الراهنة للمنافسة والعودة إلى مراحل سابقة منها، ومقارنة التحولات في قوة الأحزاب والمعسكرات ضمن واجهة واحدة.

وتأتي المنصة ضمن تطوير "عرب 48" لأدوات تغطيته للانتخابات، بهدف تقديم المعلومات الانتخابية بصورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا، تجمع الخبر والتحليل والبيانات في تجربة واحدة، وتمنح القارئ إمكانية متابعة المشهد بنفسه، لا الاكتفاء بنتيجة استطلاع عابر.