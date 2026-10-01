إصابة شاب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في إبطن

يتواصل تصاعد جرائم العنف في البلدات العربية، وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق الجريمة المنظمة واستمرار حالة انعدام الأمن، في وقت تتعرض فيه الشرطة والحكومة لانتقادات بشأن التعامل مع الظاهرة.

164 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام (الإسعاف)

أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح خطيرة، منتصف ليل الأربعاء الخميس، إثر تعرضه لإطلاق نار في قرية إبطن، قضاء حيفا.

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وبحسب الشرطة، وصلت قوات من محطة كريات آتا إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت بجمع الأدلة وإجراء عمليات بحث عن مشتبه بهم، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.

ووصفت المصادر الطبية حالة الشاب بالخطيرة، فيما قالت الشرطة إن الخلفية تبدو جنائية، دون أن تتضح بعد ملابسات إطلاق النار أو الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

وتأتي الجريمة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط انتقادات للشرطة والحكومة الإسرائيلية على خلفية ما يوصف بالتقاعس عن الحد من الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن في البلدات العربية.

وبحسب المعطيات الواردة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 164 قتيلا وقتيلة.

وتشير المعطيات إلى أن إطلاق النار استخدم في غالبية جرائم القتل، وسط انتقادات متواصلة للشرطة والحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقهما في الحد من الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي الحصيلة المتصاعدة في ظل استمرار جرائم العنف في البلدات العربية، وسط مخاوف متزايدة في المجتمع العربي وغياب مؤشرات على تراجعها.