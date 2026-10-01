النقب: إصابة خطيرة لرجل بجريمة عنف في عرعرة

أسفرت جريمة عنف ارتكبت في عرعرة النقب عن إصابة رجل بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

أصيب رجل، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة عنف في بلدة عرعرة بمنطقة النقب، مساء الخميس.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية له إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال البراميديك رحاب النباري، إنه "مع وصولنا إلى عيادة جرى توجيهنا إلى المصاب الذي عانى من إصابات اخترقت جسده، إذ قدمنا له علاجات أولية منقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به؛ في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.