أمر قضائي يمنع هدم منازل عائلة أبو مطير في الطيبة

أصدرت محكمة الصلح في نتانيا أمرًا قضائيًا يمنع هدم منازل عائلة أبو مطير في الطيبة، بعد التماس طعن في أوامر الهدم الصادرة بحقها قبل أكثر من 20 عامًا.

جانب من المشاركين من الطيبة وقلنسوة في وقفة احتجاجية ضد أوامر الهدم، 29 أيلول 2026 (عرب 48)

أصدرت محكمة الصلح في نتانيا، أمس الخميس، أمرًا قضائيًا يمنع السلطة القطرية للتنظيم والبناء من هدم منازل عائلة أبو مطير في مدينة الطيبة، وذلك حتى إشعار آخر ولحين البت النهائي في القضية.

وجاء القرار عقب التماس عاجل قُدّم للمحكمة، طعن في قانونية أوامر الهدم التي صدرت بحق المنازل قبل أكثر من 20 عامًا، والتي أصبحت المسكن الوحيد لخمس عائلات، تضم أطفالًا ونساءً ورجالًا، وفق ما أفاد المحامي د. قيس ناصر.

وأشار الالتماس إلى ظروف إنسانية وصحية للعائلات، بينها معاناة اثنين من سكان المنازل من حالات مرضية خطيرة، إلى جانب دفوع قانونية أخرى تتعلق بشرعية أوامر الهدم.

وقال ناصر إن العمل سيتواصل بالتعاون مع العائلات وبلدية الطيبة والجهات المعنية من أجل تنظيم الحي والعمل على ترخيص المنازل.