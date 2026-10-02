المتابعة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة إحياء هبة القدس والأقصى بعرابة

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في مسيرة إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، المقررة السبت في عرابة، وتنطلق الساعة الرابعة عصرًا من أمام المسجد القديم.

من اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة في عرابة، مساء أمس (عرب 48)

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى مشاركة واسعة في مسيرة إحياء ذكرى "هبة القدس والأقصى"، المقرر تنظيمها يوم السبت في مدينة عرابة، في إطار سلسلة فعاليات لإحياء ذكرى الشهداء واستعادة أحداث الهبة التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2000.

وقالت لجنة المتابعة، في بيان صدر عقب اجتماع سكرتاريتها، إن المسيرة ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرًا من أمام المسجد القديم في شارع ظاهر العمر، على أن تختتم في ساحة المدرسة قرب النصب التذكاري للشهداء.

واعتبرت اللجنة أن المشاركة الواسعة في الفعاليات تشكل، بحسب بيانها، تأكيدًا على مواجهة ما وصفته بـ"الهجمة الشاملة" على المجتمع العربي، مشيرة إلى قضايا هدم المنازل ومصادرة الأراضي والاستيطان، إلى جانب التضييق على العمل السياسي وتصاعد الجريمة والعنف.

كما أدانت لجنة المتابعة قرارات لجنة الانتخابات المركزية المتعلقة بشطب قوائم وأحزاب عربية، وكذلك قرار أغلبية قضاة المحكمة العليا بمنع رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، من الترشح، ودعت إلى تعزيز الوحدة السياسية والمجتمعية للدفاع عن حق المواطنين العرب في العمل السياسي.

وتطرقت اللجنة إلى ما وصفته بتصاعد التحريض والعنصرية ضد المواطنين العرب، مشيرة إلى استهداف طواقم طبية وسائقي حافلات وطلاب جامعات وقيادات وأحزاب سياسية.

وفي بيانها، أكدت لجنة المتابعة تمسكها بإحياء ذكرى شهداء هبة القدس والأقصى، معتبرة أن إحياء ذكراهم يرتبط بقضية القدس والأقصى وبالقضية الفلسطينية، في ظل ما وصفته بالحرب والدمار والتهجير والتوسع الاستيطاني والقمع.

ودعت اللجنة، في إطار برنامج إحياء الذكرى، إلى زيارة الأضرحة والنصب التذكارية في عدد من البلدات، وفق الجدول التالي: جت الساعة 8:00، أم الفحم 9:30، معاوية 10:30، الناصرة 12:00، كفر كنا 12:30، كفر مندا 13:30، سخنين 14:30، وعرابة 15:00، على أن تنطلق المسيرة في عرابة عند الساعة 16:00.