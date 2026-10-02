حيفا: الشرطة تعتقل 15 مشاركًا خلال احتجاج في الحي الألماني

اعتقلت الشرطة 15 مشاركًا خلال احتجاج أقيم في محيط "بيت هغيفن" بالحي الألماني في حيفا، بذريعة الاشتباه بخرق النظام العام وتعريض مستخدمي الطرق للخطر، وفق بيانها.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 15 شخصًا خلال احتجاج ضد "النكبة المستمرة" أقيم في محيط "بيت هغيفن" بالحي الألماني في مدينة حيفا، الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية ما وصفته بـ"الإخلال بالنظام العام".

وادعت الشرطة أن بلاغات وردت قبل انطلاق الاحتجاج بشأن مخاوف من إغلاق طرق وتعريض مستخدميها للخطر، مضيفة أن المشاركين رفعوا أعلامًا فلسطينية ولافتات ورددوا هتافات اعتبرت أن بعضها قد يشكل، بحسب الاشتباه، "مخالفة للنظام العام".

وأضافت الشرطة أن حق التظاهر مكفول، مشددة على أنها تسمح بتنظيم الاحتجاجات ما دامت تجري وفق القانون، فيما قالت إن قواتها ستتدخل في الحالات التي ترى فيها وجود خطر على النظام العام أو سلامة الجمهور.

ويأتي الاحتجاج في حيفا في ظل استمرار تداعيات الحرب والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تتواصل في قطاع غزة عمليات عسكرية وقيود على الحركة وتكرار عمليات النزوح، بينما تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في هدم المنازل، وعنف المستوطنين، والقيود على الحركة، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من مجتمعاتهم. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، نزح أكثر من 3,200 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026 جراء هجمات المستوطنين وعمليات الهدم.

وفي قطاع غزة، لا يزال معظم السكان نازحين في ظروف إنسانية صعبة، مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد الوصول إلى مساحات واسعة من القطاع، إلى جانب تدهور خدمات المياه والصحة والسكن.