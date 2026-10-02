مصرع مسنّ وإصابة شاب بتحطّم طائرة خفيفة قرب كفر قرع

لقي مسنّ (70 عاماً) مصرعه وأُصيب شاب بجروح متوسطة، الجمعة، جراء تحطّم طائرة تدريب خفيفة واشتعالها بمنطقة مفتوحة قرب كفر قرع. وأسفر الحادث عن نشوب حريق تمت السيطرة عليه وإغلاق الشرطة لطريق 65 لتوجيه السير.

انبعاث الدخان بعد سقوط الطائرة، وتواجُد طواقم الإطفاء والإسعاف في المكان

لقي مسنّ في السبعين من عمره مصرعه، وأُصيب شاب، جرّاء تحطّم طائرة خفيفة قرب كفر قرع، اليوم الجمعة.

وأعلنت "نجمة داود الحمراء" مصرع شخص يبلغ من العمر 70 عامًا في حادث تحطم طائرة خفيفة بالقرب من كفر قرع، صباح اليوم. كما أُصيب شاب يبلغ من العمر 33 عامًا بجروح متوسطة، ونُقل إلى مستشفى "رامبام" في حيفا لتلقي العلاج.

من موقع سقوط طائرة خفيفة قرب كفر قرع.



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ووفقًا لبيان إدارة الإطفاء والإنقاذ، فقد تحطمت الطائرة في منطقة مفتوحة، ثم اشتعلت فيها النيران.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن الطائرة الخفيفة كانت في رحلة تدريبية، وأن المصابين هما عضوا الطاقم اللذان كانا على متنها، لافتة إلى أنهما مدرب ومتدرب.

فيديو من موقع مصرع مسنّ في السبعين من عمره، وإصابة شاب، جرّاء تحطّم طائرة خفيفة قرب كفر قرع، اليوم الجمعة.



للتفاصيل: https://t.co/6RLQg31pVT pic.twitter.com/bGZer80QAG — موقع عرب 48 (@arab48website) October 2, 2026

وأضافت أن النيران التي اشتعلت في المنطقة امتدت باتجاه منازل المدينة، قبل أن تُفلح جهود مكافحة الحرائق، بالسيطرة على الحريق، فيما لم يعد هناك أي خطر على السكان.

من جانبها، قالت الشرطة إنها "تتعامل مع حادث سقوط طائرة خفيفة على طريق 65 بالقرب من قرية كفر قرع".

وأضافت: طوقد استُدعي أفراد شرطة محطة ’عيرون’ إلى المكان، وهم يعملون في الموقع إلى جانب طواقم الطوارئ والإنقاذ".

ولفتت إلى أنه "على إثر هذا الحادث، أُغلق طريق 65 أمام حركة المركبات في المنطقة، وتعمل الشرطة على توجيه السير إلى طرق بديلة".

وطالبت "من جمهور السائقين، الامتناع عن التوجه إلى المنطقة، والالتزام بتعليمات أفراد الشرطة".