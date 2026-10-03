من ضريح الشهيد رامي غرة في جت، انطلقت فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية، على أن تتواصل في بلدات المثلث والناصرة والجليل، وتُختتم بالمسيرة القطرية المركزية في عرابة.

انطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء، من ضريح الشهيد رامي غرة في قرية جت المثلث.

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وتتواصل الزيارات في القرى والبلدات العربية التي ارتقى فيها شهداء الهبة في المثلث والناصرة والجليل، على أن تُختتم الفعاليات بالمسيرة القطرية المركزية في مدينة عرابة.

وبعد اختتام المحطة الأولى في جت، واصل المشاركون، وانتقلوا إلى مدينة أم الفحم، حيث زاروا أضرحة الشهداء والنصب التذكارية في المدينة.

ومن أم الفحم، تتواصل زيارة أضرحة الشهداء إلى معاوية ثم الناصرة وكفر كنا وكفر مندا وسخنين وصولًا إلى عرابة عند الثالثة بعد الظهر.

من جت | الشيخ محمد عارف وتد يتحدث خلال المحطة الأولى من فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، التي انطلقت بزيارة أضرحة الشهداء قبل أن تتواصل في عدد من البلدات العربية وصولًا إلى المسيرة القطرية المركزية في عرابة.



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وتنطلق المسيرة المركزية من أمام المسجد القديم في عرابة، عند الرابعة، وصولًا إلى ساحة المدرسة القريبة من النصب التذكاري للشهداء في المدينة.

وتنظم البرنامج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في القرى والبلدات العربية.

وخلال زيارة ضريح الشهيد رامي غرة في جت، تحدث رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، مؤكدًا أن إحياء ذكرى شهداء هبة القدس والأقصى يرتبط بالدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات.

من جت | رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، يتحدث خلال انطلاق فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى وزيارة أضرحة الشهداء



للتفاصيل: https://t.co/bodDc2wGLI pic.twitter.com/wvrjTVkRDT — موقع عرب 48 (@arab48website) October 3, 2026

وقال زحالقة إن "شهداء الهبة قدموا حياتهم دفاعًا عن الأقصى والمقدسات في بلادنا، لذلك المطلوب منا ومن شعبنا في الداخل شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، دفاعًا عنه وعن ما يتعرض له من تدنيس واقتحامات مستمرة".

من جانبه، شدد رئيس مجلس جت المحلي، أشرف حندقلو، على ضرورة تعزيز الوحدة والعمل المشترك في مواجهة ما وصفه بتصاعد التطرف تجاه المجتمع العربي.

وقال حندقلو إن "ما نشهده في الوقت الحالي من تطرف تجاه مجتمعنا بحاجة منا إلى وحدة حقيقية، وعمل بالتنسيق بين الجميع كل من موقعه، إذ أن من جمعنا اليوم هو قضية الشهداء أبناء شعبنا الذين ضحوا بحياتهم، لذلك المطلوب منا أن نكون يد واحدة في ظل الممارسات تجاه مجتمعنا".

من جت | رئيس المجلس المحلي، أشرف حندقلو، يتحدث خلال المحطة الأولى من فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، التي انطلقت بزيارة ضريح الشهيد رامي غرة



للتفاصيل: https://t.co/bodDc2wGLI pic.twitter.com/eb0lUAFK4T — موقع عرب 48 (@arab48website) October 3, 2026

بدوره، استعاد الشيخ محمد عارف وتد، من جت، ظروف هبة القدس والأقصى، وقال: "ارتقى شهداء هبة القدس والأقصى دفاعًا عن المسجد عندما اقتحمه الوزير المتطرف آنذاك أريئيل شارون، وبسببه قدم الشهداء أرواحهم ودمائهم دفاعًا عن المسجد وحرمته، ونحن لا نزال على العهد".