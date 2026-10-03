شبّ حريق هائل في مكب نفايات ببلدة عسفيا، أدى إلى تصاعد ألسنة النار وانبعاث دخان كثيف في سماء البلدة والمنطقة.
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وأصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ، تعليمات للمواطنين في الأحياء القريبة من مكب النفايات المشتعل، تنص على البقاء في المنازل وعدم الخروج منها بسبب الدخان الكثيف.
عسفيا: حريق هائل بمكب نفايات ومطالبة مواطنين بالبقاء في منازلهم pic.twitter.com/NazUWl4oi4— موقع عرب 48 (@arab48website) October 3, 2026
وأفادت بأن 20 طاقما يعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداد ألسنة النار إلى متنزه الكرمل والأحياء السكنية المجاورة.
كما دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة، وإبقاء الطرق مفتوحة أمام طواقم الإطفاء.
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