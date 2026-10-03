اندلاع حريق هائل أدى إلى تصاعد وانبعاث دخان كثيف في أجواء بلدة عسفيا والمنطقة، وفي أعقاب ذلك طالبت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين في المنطقة بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها.

من مكان الحريق في مكب النفايات (تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ)

شبّ حريق هائل في مكب نفايات ببلدة عسفيا، أدى إلى تصاعد ألسنة النار وانبعاث دخان كثيف في سماء البلدة والمنطقة.

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وأصدرت سلطة الإطفاء والإنقاذ، تعليمات للمواطنين في الأحياء القريبة من مكب النفايات المشتعل، تنص على البقاء في المنازل وعدم الخروج منها بسبب الدخان الكثيف.

عسفيا: حريق هائل بمكب نفايات ومطالبة مواطنين بالبقاء في منازلهم pic.twitter.com/NazUWl4oi4 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 3, 2026

وأفادت بأن 20 طاقما يعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداد ألسنة النار إلى متنزه الكرمل والأحياء السكنية المجاورة.

كما دعت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة، وإبقاء الطرق مفتوحة أمام طواقم الإطفاء.