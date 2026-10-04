كفر قرع: عقد مؤتمر طارئ لمواجهة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية

نظّم منتدى النهوض بالصحة في المجتمع العربي، مساء الأحد، مؤتمرا طارئا بعنوان: "لن نسمح للتحريض أن يضر بمنظومة الصحة"، تناول بحث سبل مواجهة التحريض الموجّه إلى الطواقم الطبية العربية، بمشاركة هيئات ومبادرات عربية ومختصين في مجال الطب.

جانب من الحضور في المؤتمر في كفر قرع، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (تصوير: عرب 48)

عقد، مساء الأحد، مؤتمر طارئ في القصر الثقافي القرعاوي في مدينة كفر قرع، تحت عنوان "لن نسمح للتحريض أن يضر بمنظومة الصحة"، بهدف مواجهة التحريض والعنصرية ضد الطواقم الطبية العربية.

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ونظم المؤتمر منتدى النهوض بالصحة في المجتمع العربي، وشارك فيه عدد من الهيئات والمبادرات العربية، من بينها: جمعية الأطباء العرب في النقب، ولا صحة نفسية بدون ديمقراطية، وبلدية كفر قرع.

وجاء المؤتمر في ظل التحريض والعنصرية تجاه الطواقم الطبية العربية، من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وأعضاء كنيست متطرفين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية.

رئيس بلدية كفرقرع، المحامي فراس بدحي، يتحدّث إلى "عرب 48" على هامش مؤتمر "لن نسمح للتحريض أن يضر بمنظومة الصحة" عن الرفض القاطع لما يواجهه العاملون العرب في القطاع الصحي من العنصرية والتحريض الإسرائيلي ضدهم، ومؤكدا ملاحقة كل من يمارس التحريض ضد العاملين العرب في القطاع الصحي. pic.twitter.com/5oZA16y2T9 — موقع عرب 48 (@arab48website) October 4, 2026

وقال رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، لـ"عرب 48" إن: "الدولة يجب أن تخجل من التحريض الذي يصدر من هذه الأفواه التي تحرض طوال الوقت، ومنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وأضاف قائلا: "نستنكر وندين هذه التحريضات على الأطباء، ونحن نقف إلى جانب الأطباء والكوادر الطبية العربية، وسندعمهم بكل قوة في وجه هذا التحريض الأرعن"، ووجّه دعوة إلى الحقوقيين في المجتمع العربي إلى أن "يرفعوا الدعاوى (القضائية) ضد هؤلاء المحرضين".

د. عزيز دراوشة يتحدّث إلى "عرب 48" عن ازدياد الخطاب العنصري والتحريضي ضد الطواقم الطبية العربية في البلاد، وعن تداعيات ذلك على الطواقم الطبية العربية، مشيرا إلى أن الخطاب العنصري التحريضي منتشر في مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي. pic.twitter.com/4zS4EhjdyL — موقع عرب 48 (@arab48website) October 4, 2026

‏وقال د. عزيز دراوشة لـ"عرب 48": "يعقد هذا المؤتمر الطارئ في ظل التحريض المستمر من قبل جهات إسرائيلية مختلفة، منها المواطن المتعالج وحتى وسائل إعلامية مؤثرة ووزراء وأعضاء كنيست، هذا التحريض تجاه الطواقم الطبية العربية المهنية مرفوض، فبدون الطواقم العربية لا تستطيع المؤسسات الطبية العمل لمدة يوم واحد".

وأضاف أنه: "يجب أن يكون دعم للطواقم الطبية العربية ليس فقط من جانب صناديق المرضى والمؤسسات الطبية، بل يجب أن يكون دعم حكومي ومعاقبة كل من يحرض على الطواقم حتى وقف هذا التحريض العنصري".

بروفيسور سليم حاج يحيى (عرب 48)

وقال بروفيسور سليم حاج يحيى أخصائي جراحة القلب خلال كلمته، إن: "ما يحصل اليوم في المجتمع الإسرائيلي هو فاشية، وهذا هو الوصف الذي يجسد ما يحصل، إذ إن الحالة الحالية سوف تطول ولن تنتهي في يوم وليلة، وهذا بسبب التطرف والتغيير الذي حصل في المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، لذلك يجب أن نكون على استعداد لتحمل ما يحصل، ويجب أن لا يزعزع التحريض ثقة الأطباء بأنفسهم".

جلسة حوارية خلال المؤتمر (عرب 48)

وشمل المؤتمر حوارية أدارها بروفيسور نعيم أبو فريحة، وشارك فيها كل من: د. أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، ود. ياسر حجيرات من القائمة العربية الموحدة، ود. روتم سيفان، تناول خلالها المشاركون موضوع العنصرية التي يتعرض لها الأطباء العرب.