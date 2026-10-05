إصابة امرأة بجروح خطيرة إثر دهسها في الرملة

أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بجروح خطيرة، صباح اليوم، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة عند مفترق في الرملة، ونُقلت إلى مستشفى "شمير-أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

من مكان الحادث في الرملة، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، اليوم الإثنين، بجروح وصفت بالخطيرة، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة عند مفترق "هكيرح" في مدينة الرملة.

ووفقًا لما أفادت به خدمة "نجمة داود الحمراء"، تلقى مركز الإسعاف 101 بلاغًا عند الساعة 09:04 حول الحادث، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للمصابة، التي عانت من إصابات متعددة في أنحاء جسدها، بينها إصابة خطيرة في الرأس.

ونُقلت المصابة إلى مستشفى "شمير-أساف هروفيه" لاستكمال العلاج، فيما أصيب عدد من ركاب المركبة بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.