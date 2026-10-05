النقب: جرافات الهدم تقتحم أم نميلة بحماية قوات كبيرة من الشرطة

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منطقة عرب الزيادنة في قرية أم نميلة قرب رهط، برفقة جرافات وآليات هدم، وسط حالة من التوتر والترقب بين الأهالي.

قوات الشرطة وآليات الهدم في طريقها إلى أم نميلة، صباح اليوم

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منطقة عرب الزيادنة في قرية أم نميلة مسلوبة الاعتراف، شمالي مدينة رهط في النقب، برفقة جرافات وآليات هدم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الشرطة رافقت آليات الهدم التي وصلت إلى المنطقة، وسط حالة من التوتر والترقب بين الأهالي، فيما لم تتضح بعد تفاصيل المباني التي تستهدفها عملية الهدم.

وتأتي العملية في ظل تصعيد متواصل في عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في النقب، ولا سيما في القرى العربية مسلوبة الاعتراف، التي يواجه سكانها أوامر هدم في ظل غياب مخططات هيكلية وحلول تخطيطية تتيح لهم البناء بصورة قانونية.

وتُعد أم نميلة الزيادنة من القرى العربية مسلوبة الاعتراف شمالي رهط، وقد شهدت في السنوات الماضية اقتحامات متكررة من جانب السلطات وعمليات هدم لمنازل، وسط احتجاجات الأهالي على ما يصفونه بسياسة تستهدف وجودهم في المنطقة.

وفي وقت سابق، وثّق "عرب 48" عمليات هدم في أم نميلة، بينها إجبار أصحاب منازل على هدمها بأنفسهم تحت تهديد فرض غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى اقتحامات واعتقالات طالت سكان القرية.