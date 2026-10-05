يافا: اجتماع طارئ بعد اعتداء الشرطة على القس قسطنطين

عُقد، الإثنين، اجتماع طارئ في مقر الرابطة لرعاية شؤون الرابطة في مدينة يافا، وذلك في أعقاب الاعتداء على القس قسطنطين في المدينة من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، عندما اعتدى عناصر شرطة على القس واقتادوه إلى محطة الشرطة في مدينة تل أبيب من دون سبب.

وشارك في الإجتماع مجموعة من أهالي المدينة والناشطين، وذلك في مقر الرابطة في مدينة يافا، بالإضافة إلى شخصيات دينية وسياسية من المدينة والهيئة الإسلامية.

وافتتح الاجتماع رئيس الرابطة عمر سكسك، الذي رحب بالحضور، وتحدث عن الاعتداء الخطير التي تعرض لها القس، واستنكر تصرفات الشرطة الوحشية بحق الأهالي.

رئيس الرابطة، عمر سكسك

وتحدث القس قسطنطين عمّا جرى، وقال: "أتواجد في مدينة يافا منذ أكثر من 21 عاما، وأعتاد يوميا على زيارة المحلات التجارية فيها، وخلال جولتي الأسبوع الماضي، تفاجأت بمجموعة من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة تقوم بإيقاف الشبان".

وأضاف: "توجهت إلى مكان التجمهر لاستطلاع الأمر، وقلت في نفسي إن كانت هناك مخالفات سير فعلية، فلا بأس، فلتكن لغة القانون والنظام هي السائدة، ولكن بعد حديثي مع الشبان، تبين أن بعضهم لم يرتكب أي مخالفة، ومع ذلك حُررت لهم مخالفات، غير أن ما رفضته بشدة هو اعتداء الشرطة العنيف والوحشي وغير المبرر على أحد الفتية المتواجدين هناك".

وأشار إلى تفاصيل الاعتداء عليه وعلى الفتى، بالقول: "اعتدت الشرطة على الفتى بوحشية ومن دون أي ذريعة، وعندما حاولت التدخل لمنع هذا الاعتداء، قام أفرادها باقتيادي إلى مركبة الشرطة، واعتقالي وتحويلي إلى المركز دون وجه حق".

وتابع القس قسطنطين حديثه: "أثناء تواجدي في مركبة الشرطة، تعرضت للإصابة نتيجة القيادة المتهورة، فضلا عن الاعتداء عليّ لفظيا بأبشع الألفاظ، وتم توقيفي لساعات من دون سبب، ورغم توضيحي لهم بأنني قس، إلا أن ذلك لم يسعفني، ولم يطلَق سراحي إلا بعد ساعات إثر الضغوط التي مُورست عليهم".

واختتم حديثه بالقول إن "تصرفات الشرطة كانت همجية، وعناصرها يتصرفون بعنف وحشي تجاه المواطنين، نحن نؤيد تطبيق القانون بطبيعة الحال، ولكن بالطرق السلمية والحضارية، وليس باستخدام هذا العنف المفرط".

بدوره، قال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، عبد القادر أبو شحادة، خلال كلمة: "هذا الاعتداء الخطير على أحد رموز مدينة يافا الدينية مرفوضة، وهذا التصعيد خطير، ويستهدف كل فئات المجتمع في يافا، وهذه واحدة من مجموعة اعتداءات تحصل بشكل متواصل في المدينة من قبل الشرطة".

وأشار أبو شحادة إلى ضرورة الوحدة في الوقت الراهن، وقال إن "هذا التطرف من قبل الشرطة والدولة تجاهنا كمجتمع بحاجة إلى وحدة حقيقية منا، إذ إن المطلوب أن نضع كافة الخلافات جانبًا ونتوحد حتى نتغلب على هذه المخططات العنصرية، ونحن كهيئة نقف وندعم كل قرار يتم اتخاذه، والمطلوب خطوات حقيقية تحدّ من هذا التطرف تجاه مجتمعنا".