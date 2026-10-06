اعتقال خمسة عمال من الضفة الغربية وسائقين اثنين بشبهة نقلهم دون تصاريح في الخضيرة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة فلسطينيين وسائقين اثنين، في منطقة الخضيرة، بشبهة دخول إسرائيل دون تصاريح ونقلهم إليها. وقالت الشرطة إن إحدى المركبات كانت تقل أربعة فلسطينيين، فيما عُثر في مركبة أخرى على فلسطيني حاولت الفرار من حاجز.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة عمال فلسطينيين من الضفة الغربية، بشبهة دخول إسرائيل دون تصاريح، إلى جانب سائقين اثنين، في عمليتين منفصلتين نفذتهما الشرطة في مدينة الخضيرة ومحيطها، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، إن "إحدى العمليات أسفرت عن توقيف مركبة بعد الاشتباه بها، حيث عثرت القوات داخلها على أربعة فلسطينيين"، قالت إنهم "لا يحملون تصاريح دخول إلى إسرائيل". وجرى اعتقال الأشخاص الأربعة، إلى جانب سائق المركبة، بشبهة "نقلهم بصورة مخالفة للقانون".

وفي حادثة أخرى، أفادت الشرطة بأنها أوقفت مركبة "بعد أن حاولت الفرار من حاجز أقامته القوات في المنطقة". ووفق الشرطة، "عُثر داخل المركبة على فلسطيني لا يحمل تصريحًا، فيما اعتُقل سائقها بشبهة نقله إلى داخل إسرائيل".

وأحيل المعتقلون، وعددهم سبعة، بينهم خمسة فلسطينيين وسائقان، إلى مركز الشرطة في الخضيرة للتحقيق، فيما لم تُذكر تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو ما إذا كانت الشرطة ستطلب تمديد توقيفهم أمام المحكمة.

وتأتي الاعتقالات في إطار حملات وملاحقات متواصلة تنفذها الشرطة في منطقة الخضيرة ضد العمال الفلسطينيين الذين تصفهم السلطات بـ"المقيمين بصورة غير قانونية"، وكذلك ضد من تشتبه بمساعدتهم أو نقلهم أو تشغيلهم.

وتكثف الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة عمليات التفتيش والاعتقال في بلدات مختلفة، في ظل تشديد القيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وكانت الشرطة قد أعلنت في حالات سابقة عن اعتقال فلسطينيين في الخضيرة بدعوى "عدم حيازتهم تصاريح"، إلى جانب توقيف سائقين بشبهة نقلهم.

ويُستخدم في بيانات الشرطة عادة تعبير "مقيمين غير قانونيين" لوصف الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل دون تصاريح، فيما تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع لملاحقة الدخول والعمل والإقامة دون تصاريح، إضافة إلى ملاحقة من تشتبه السلطات بمساعدتهم أو تشغيلهم أو نقلهم.