طوبا الزنغرية: اجتماع طارئ للمتابعة والقطرية حول قضية المحاضر المتهم بالتخطيط لعمليات قتل جماعي

انطلق، اليوم الثلاثاء، في مجلس محلي طوبا الزنغرية، اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات قتل جماعي تستهدف مئات المواطنين العرب، بينهم سكان طوبا الزنغرية.

جانب من الاجتماع في طوبا الزنغرية، اليوم

تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا في مجلس محلي طوبا الزنغرية، لبحث قضية المحاضر في جامعة بار إيلان، المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات قتل جماعي تستهدف المواطنين العرب.

ويأتي الاجتماع في أعقاب اعتقال المحاضر وتقديم لائحة اتهام بحقه، على خلفية شبهات بالتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف مئات المواطنين العرب، بهدف بثّ الرعب ودفعهم إلى الهجرة.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، خطط المحاضر لتشكيل خلايا منظمة ومسلحة لتنفيذ عمليات قتل جماعي، كما حدّد بلدات ومواقع عربية كأهداف، من بينها طوبا الزنغرية.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، إن "القضية ليست فردية"، معتبرًا أن المحاضر سعى إلى "تقليد القيادة الإسرائيلية التي مارست الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف أن المخطط جاء "في مناخ سياسي تتصاعد فيه دعوات الترانسفير والتحريض على المواطنين العرب ونزع الشرعية عن وجودهم وحقوقهم"، معتبرًا أنه "امتداد لخطاب وزراء في الحكومة المعادي للمواطنين العرب".