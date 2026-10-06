مصرع شاب في حادث طرق على مدخل بلدة الناعورة

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 716 على مدخل بلدة الناعورة، عن مصرع شاب جراء إصابته بجروح بالغة الخطورة. ويستدل من المعطيات أن 135 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق بالبلاد منذ مطلع العام.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة على شارع 716 على مدخل بلدة الناعورة، عصر الثلاثاء.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب جراء إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وقال المضمد حسن الزعبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا راكب الدراجة النارية على الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس".

وأضاف "أجرينا له عمليات إنعاش منفذة للحياة تضمنت وقف النزيف وأدوية، إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 343 شخصا بينهم 135 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.