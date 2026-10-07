النقب: مصابان أحدهما فتى بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في منطقة النقب عن إصابة فتى (14 عاما) بجراح خطيرة وشاب (19 عاما) بجراح متوسطة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب فتى (14 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، وشاب (19 عاما) بجراح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في منطقة النقب، مساء الأربعاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للفتى والشاب المصابين بعد نقلهما إلى عراد، وقد عانيا من إصابات اخترقت جسديهما، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وقال مضمدان من أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادثة صعبة، إذ أن الفتى والشاب نقلا إلينا بعد إصابتهما في حادثة عنف، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية في المكان ثم نقلناهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى. وصفت حالة أحدهما بالخطيرة والمستقرة بينما الآخر بالمتوسطة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.