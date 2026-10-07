النقب: مصرع شاب وإصابة آخر في حادث طرق قرب تل السبع

أسفر حادث طرق وقع على شارع 60 قرب بلدة تل السبع في النقب عن مصرع شاب وإصابة آخر بجراح متوسطة. يشار إلى أن 135 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه وأصيب آخر بجراح متوسطة في حادث طرق بين مركبتين على شارع 60 قرب بلدة تل السبع في منطقة النقب، مساء الأربعاء.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة أحد المصابين جراء إصابته بجروح بالغة الخطورة، وقدم العلاجات الأولية للآخر الذي وصفت حالته بالمتوسطة، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث مروّع بين سيارتين تضررتا بشكل كبير، إذ أن أحد المصابين كان عالقا في مركبة بلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة بالغة الخطورة. أجرينا له الفحوص الطبية إلا أن إصابته كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وأضافوا "طواقم طبية أخرى قدمت العلاجات الأولية لمصاب آخر بحالة متوسطة، ثم جرى نقله إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 344 شخصا بينهم 135 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.