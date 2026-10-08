إصابتان في حادث طرق بحيفا

أصيب رجلان بجروح متفاوتة، أحدهما بحالة خطيرة والآخر متوسطة، إثر حادث طرق وقع اليوم الخميس بين مركبتين في مدينة حيفا، وانقلبت إحدى المركبتين على جانبها.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب رجلان، اليوم الخميس، بجروح متفاوتة إثر حادث طرق وقع بين مركبتين في شارع "أرييه شنكار" بمدينة حيفا، وانقلبت إحدى المركبتين على جانبها.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

ووصفت إصابة رجل يبلغ 81 عامًا بأنها خطيرة، جراء إصابة في الرأس، فيما أصيب شاب يبلغ نحو 25 عامًا بجروح متوسطة، إثر إصابات متعددة في أنحاء جسده.

وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف، إن المصابين كانا في وعيهما الكامل عند وصول الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أنهما عانيا من إصابات في أنحاء مختلفة من جسديهما، وقدمت لهما الطواقم العلاج الطبي قبل نقلهما إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المكثف.