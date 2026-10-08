إطلاق نار ومطاردة في كفر مندا.. الشرطة تعتقل 4 مشتبه بهم من الناصرة

شهدت بلدة كفر مندا، اليوم، تبادلًا لإطلاق النار أعقبه مطاردة، انتهت باعتقال الشرطة أربعة مشتبه بهم من سكان الناصرة، قالت إنهم "ينتمون إلى خلية تابعة لمنظمة إجرامية".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال أربعة أشخاص من سكان مدينة الناصرة، للاشتباه بضلوعهم في "خلية مسلحة تابعة لمنظمة إجرامية"، وذلك عقب تبادل لإطلاق النار ومطاردة في بلدة كفر مندا.

وبحسب الشرطة، فإن "قوات من لواء الشمال وحرس الحدود نصبت كمينًا للمشتبه بهم، استنادًا إلى معلومات استخبارية، بعد الاشتباه بوصولهم إلى البلدة بهدف إطلاق النار على أحد المباني".

وقالت الشرطة إن "تبادلًا لإطلاق النار وقع بين القوات والمشتبه بهم، قبل أن تبدأ القوات بملاحقة المركبة التي كانوا يستقلونها، وانتهت العملية باعتقال أربعة أشخاص".

وأفادت الشرطة بإصابة أحد المشتبه بهم بجروح وصفت بالمتوسطة، فيما قالت إنها ضبطت بحوزة المجموعة "مسدسًا وبندقية من طراز M16".

ووفق الشرطة، يشتبه بأن "المعتقلين ينتمون إلى خلية مرتبطة بمنظمة إجرامية، وأنها ضالعة في حوادث إطلاق نار استهدفت مصالح تجارية في منطقة الشمال".

ومن المقرر أن يمثل المعتقلون، اليوم، أمام محكمة الصلح في الناصرة، حيث ستطلب الشرطة تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيق.